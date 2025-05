Lula: 'Trump não falou comigo e também não tive interesse em falar com ele'

O presidente Lula (PT) concedeu uma entrevista à revista norte-americana The New Yorker em que reforça que haverá reciprocidade nas tarifas impostas pelo governo de Donald Trump, mas que antes tentará resolver o assunto por via diplomática.

O que aconteceu

"Haverá reciprocidade. Mas, antes de haver reciprocidade, queremos mostrar aos Estados Unidos o que 200 anos de relações comerciais e diplomáticas entre o Brasil e os EUA representam", afirmou Lula à publicação. Em março deste ano, Trump assinou uma medida para taxar em 25% o aço importado do Brasil.

Lula disse que ainda não falou com Trump, mas que o fará se houver algum problema. "Se, como representante do Estado norte-americano, ele quiser falar com o Lula, representante do Estado brasileiro, eu falarei com ele tranquilamente", disse. "Mas, até agora, não tive nenhum interesse também em falar com ele. Se algum dia eu tiver algum problema e precisar ligar para ele, eu ligarei."