Ex-presidente do INSS na gestão Bolsonaro é dispensado da Previdência

Presidente do INSS durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Guilherme Serrano foi dispensado do cargo que ocupava no Ministério da Previdência. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União de hoje.

O que aconteceu

Serrano chefiou INSS entre abril de 2022 e janeiro de 2023. Servidor de carreira do órgão, ele estava atualmente em um cargo comissionado no ministério, de coordenador-geral de estudos estatísticos, atendimento e relacionamento institucional.

O UOL questionou o ministério se a dispensa de Serrano está relacionada à sua atuação enquanto presidente do instituto. Caso haja resposta, o texto será atualizado.