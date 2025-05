INSS determina bloqueio de descontos em consignados para beneficiários

O presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Gilberto Waller Júnior, determinou hoje o bloqueio de descontos no empréstimo consignado para aposentados e pensionistas.

O que aconteceu

Em despacho, o presidente escreveu que determina "bloqueio dos benefícios para averbação de novos descontos de empréstimos consignados". A determinação, segundo o presidente, é válida para todos os segurados do INSS, independentemente da data de concessão do benefício.

Anúncio diz que o benefício pode ser desbloqueado pelo segurado, de acordo com os serviços disponibilizados pelo INSS para essa finalidade. "Determino o bloqueio dos benefícios para averbação de novos descontos de empréstimo consignado, para todos os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, independente da data de concessão do benefício, podendo ser desbloqueado pelo segurado, de acordo com os serviços disponibilizados pelo INSS para essa finalidade", diz o despacho.