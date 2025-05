Josias: Novo presidente do INSS mostra que ainda não sabe quem foi roubado

O novo presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Gilberto Waller Júnior, mostrou, em entrevista coletiva na tarde de hoje, que ainda não sabe quem foi assaltado em escândalo de corrupção instalado no órgão, avaliou o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

Na fala do chefe do INSS, nós ficamos sabendo que o governo não tem ideia de quantas são as vítimas. Está pedindo, a quem se considerar roubado, que se manifeste. Josias de Souza, colunista do UOL

No fim de abril, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, que apura a cobrança irregular de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024 —o esquema teria começado na gestão de Bolsonaro e seguiu até o governo petista.