Lula saúda novo papa e deseja 'continuidade ao legado de Francisco'

O presidente Lula (PT) saudou a escolha do papa Leão 14, anunciado hoje, e desejou "continuidade ao legado de Francisco".

O que aconteceu

"Que o papa nos abençoe e nos inspire na busca permanente pela construção de um mundo melhor e mais justo", desejou o presidente, em suas redes sociais. O novo papa foi anunciado nesta tarde depois de dois dias de conclave no Vaticano.

Na postagem, ele destacou a admiração por Francisco, morto em abril. "Teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e pela justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todos os povos e todas as religiões e o respeito à diversidade dos seres humanos", disse Lula. "Não precisamos de guerras, ódio e intolerância. Precisamos de mais solidariedade e mais humanismo. Precisamos de amor ao próximo, que é a base dos ensinamentos de Cristo."