Ministros do TCU batem boca em sessão sobre INSS: 'Ilações por encomenda'

Este processo merece uma explicação não a mim, mas a toda a sociedade brasileira.

Walton Alencar, ministro do TCU

Cedraz disse que o colega faz "ilações por encomenda" e disse estar disposto a ir para qualquer lugar discutir com ele. Segundo ele, "uma estrutura foi montada para que ele perdesse a relatoria desse processo". "Eu queria dizer a ele [Walton] que ele deveria ler o processo pelo menos uma vez, porque ele está dizendo que foi ele que propôs, ele não propôs nada. Eu trouxe tudo já proposto muito antes. Sua Excelência está dizendo que deveriam ser julgadas há mais de um ano, mentindo. Como eu julgaria um ano atrás se os processos e os embargos foram apresentados no decorrer da tramitação do processo?", se defendeu ele.

Eu estou absolutamente tranquilo e calmo com essa malícia de tentar nessa hora agregar suspeitas de coisas insuspeitas, de posturas... Modéstia à parte, eu não sei se a [postura] dele é, mas a minha é insuspeita nesta casa. [...] Se ele tiver dúvida, que ele respeite o colega como eu respeito, e leia [o voto], e não venha fazer ilações por encomenda. Estou disposto a ir em qualquer lugar para discutir com sua Excelência a nossa vida pública aqui dentro.

Aroldo Cedraz, ministro do TCU

Ao fim da sessão, os ministros rejeitaram, por unanimidade os recursos apresentados pelo INSS e pelas entidades sindicais a uma decisão que determinou obrigações para evitar fraudes nas aposentadorias e pensões. Em junho passado, o TCU já havia determinado que o INSS bloqueasse automaticamente novos descontos, tanto de empréstimos consignados quanto de mensalidades associativas.

Entenda o caso

Esquema envolvia as associações de classe. As entidades cobravam um valor de aposentados e pensionistas para a realização de serviços, como assessoria jurídica ou convênios com academias e planos de saúde.