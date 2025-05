Suspensão de ação contra Ramagem começa a ser julgada amanhã no STF

O texto já foi promulgado e começou a valer. Como se trata de uma resolução sobre um parlamentar da Câmara, não é necessário que ela passe pelo Senado nem que seja sancionada pelo presidente Lula. Foram 315 votos a favor do pedido e 143 contra.

Ofício da Câmara fala apenas em "sustação da ação penal" sem detalhar em relação a quem. Essa prerrogativa, porém, só vale para suspender processos envolvendo membros do Congresso que estejam exercendo seu mandato. O próprio STF indicou, ao aceitar a denúncia contra Ramagem, que só seria possível suspender a parte da ação penal envolvendo os fatos que ocorreram depois que ele foi diplomado como deputado, em dezembro de 2022.

Denúncia da PGR contra Ramagem aponta fatos antes de ele ter sido diplomado. Supremo indicou que o parlamentar pode ser julgado sobre os crimes que teriam ocorrido antes da diplomação. Agora cabe a Zanin decidir para quando marca a análise da solicitação da Câmara.

Deputados tentam usar mecanismo para suspender a ação contra Bolsonaro também. Eles querem estender o benefício a todos os acusados na ação penal em que está Ramagem, o que incluiria o ex-presidente, ex-ministros e militares. O STF, porém, já disse que o pedido só pode ser feito para deputados e senadores no exercício do mandato e com relação a crimes ocorridos depois da diplomação.