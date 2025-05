Partidos da base de Lula deram 63% dos votos para suspender ação de Ramagem

O governo Lula tem defendido a punição para envolvidos na tentativa de golpe para manter Bolsonaro no poder. A gestão articula, por exemplo, contra o projeto de anistia aos crimes do 8 de Janeiro, que poderia beneficiar o ex-presidente. Neste sentido, a suspensão da ação contra Ramagem pode ser considerada uma derrota para o governo, já que seria um atalho para favorecer Bolsonaro.

Os parlamentares que deram o maior número de votos a favor de Ramagem são de siglas do centrão. No caso do Republicanos, por exemplo, todos os deputados (40) votaram por sustar a ação. No PP, houve apenas um voto contrário à suspensão —44 se posicionaram favoravelmente. MDB (32), PSD (28), União Brasil (50) também contribuíram majoritariamente para beneficiar Ramagem.

Entre siglas de esquerda, também tiveram traições ao governo Lula. No PSB, partido do vice-presidente Lula, três deputados votaram a favor de Ramagem. Já no PDT, foram dois votos pela suspensão.

Bancada do PDT na Câmara anunciou nesta semana que não faz mais parte da base governista. O desembarque veio após o pedetista Carlos Lupi pedir demissão do comando do ministério da Previdência em meio ao escândalo das fraudes em descontos nas aposentadorias.

As federações PT-PV-PCdoB e PSOL-Rede não deram votos a favor de Ramagem e fizeram declarações contrárias ao trancamento do processo. Os psolistas também afirmaram que irão acionar o STF contra a votação.

Veja abaixo como votaram partidos aliados a Lula: