Criticado pelo MST, Teixeira diz que movimento que não faz pressão é pelego

Com um histórico de críticas e pressão do MST, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil, Paulo Teixeira, disse hoje que movimento social que não pressiona é "pelego". A declaração ocorreu durante ato político de abertura da feira do MST.

O que aconteceu

Ministro participou da V Feira Nacional da Reforma Agrária, no Parque da Água Branca, zona oeste de São Paulo. "Alguns me perguntam sobre a pressão do movimento. Eu quero dizer para o movimento que movimento não faz pressão é pelego. A função do movimento é lutar pelos direitos de todos que lutam pela reforma agrária", disse o ministro em relação ao MST.

Fala de ministro ocorre um ano após MST ter chegado a pedir demissão de Teixeira. Em reunião com Lula no início de 2025, representantes do movimento chamaram o ritmo da reforma agrária de "ridículo". " Nunca encarei as críticas e a pressão no plano pessoal. A crítica e a pressão são necessárias num estado que sempre fez pelo grande e que sempre abandonou o pequeno, e o pequeno, para conseguir algo aqui, tem que lutar", disse.