Quem é o relator da proposta que pode salvar Bolsonaro no STF

Gaspar se projetou na política após virar secretário de Segurança Pública do governo Renan Filho (MDB) em Alagoas. O agora deputado foi nomeado pelo então governador para o cargo em 2015, em meio a altos índices de violência no Estado. Renan buscava um nome "linha dura" para comandar a pasta, explica a cientista política e professora da Universidade Federal de Alagoas, Luciana Santana. "Ele queria alguém que tivesse pulso firme no sentido de não defender policiamento preventivo, mas ostensivo", afirma Santana.

Gaspar passou a se notabilizar pela redução dos índices de violência na gestão dele. Precisou se afastar do cargo no ano seguinte, após o STF decidir que membros do Ministério Público não poderiam ocupar cargos no Executivo. De volta ao MP-AL, foi eleito procurador-geral de Justiça do MP-AL por dois biênios seguidos (2017/2018-2019/2020).

Ele pediu exoneração do MP-AL em 2020 e se lançou candidato a prefeito de Maceió naquele ano, pelo MDB. Foi o nome de Renan Filho e do pai, o senador Renan Calheiros (MDB), na disputa pelo comando da capital alagoana. Ele foi o mais votado no primeiro turno, mas acabou perdendo a disputa para João Henrique Caldas (JHC) no segundo turno por 41,35% contra 58,64%. Com a derrota, foi nomeado de novo por Renan Filho, em 2021, para chefiar a SSP.

Gaspar se lançou candidato a deputado federal em 2022. "Ele foi reconhecido pela sociedade alagoana como nome importante. Ganhou visibilidade pela questão da segurança, principalmente em áreas nobres de Maceió", explica Luciana Santana.

Acabou rompendo, no entanto, com os Calheiros por divergir do apoio do clã à candidatura de Lula à Presidência naquele ano. Bolsonarista, Gaspar deixou o MDB, se filiou ao União Brasil e se aproximou do grupo político do ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), adversário dos Calheiros, e de JHC. Foi eleito como o segundo deputado mais votado de Alagoas.

Nas redes sociais, Gaspar se apresenta como crítico do governo Lula e defensor de Bolsonaro. Diz que o ex-presidente é alvo de "perseguição" por parte do STF na ação penal sobre a tentativa de golpe. Quando o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) anunciou em março que se licenciaria do mandato, Gaspar publicou que o parlamentar estava sofrendo uma "perseguição insuportável" e "censura".