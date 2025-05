Josias: STF supre deficiência da Câmara e dá fim carreira de Zambelli

Moraes —que é o relator do processo— votou para que penas comecem a ser cumpridas em regime fechado pelos crimes de falsidade ideológica e invasão de dispositivo informático qualificada. Ainda faltam os votos de outros quatro ministros.

Se for condenada apenas de superior a 10 anos, como consta do voto do Alexandre Moraes, ela ficará também inelegível por oito anos.

Então, o Supremo está apenas suprindo uma deficiência da Câmara, que já deveria ter cassado a Carla Zambelli há muito tempo. Não há nada de meritório no exercício do mandato. Josias de Souza, colunista do UOL

Advogado: Decisão de Moraes segue a Constituição, não paixões

No UOL News, o professor e advogado constitucional Renato Ribeiro de Almeida afirmou que a decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, que votou para derrubar a manobra da Câmara dos Deputados que suspende a ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), é coerente e segue a Constituição e não paixões de torcidas, disse o professor e advogado constitucional Renato Ribeiro de Almeida no UOL News, do Canal UOL.