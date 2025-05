Centrão diz que voto pró-Ramagem foi crítica ao STF e não apoio a Bolsonaro

O centrão foi decisivo na aprovação da manobra que busca paralisar o processo contra Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado. A tentativa da oposição foi derrubada hoje pelo STF (Supremo Tribunal Federal), seguindo um roteiro esperado pelo bloco. Deputados dizem que o objetivo era fustigar o Supremo.

O que aconteceu

O centrão nega que tenha tentado beneficiar Bolsonaro. Um deputado integrante do grupo declarou ao UOL que, se houvesse vontade de ajudar o ex-presidente, teria existido pressão para votar o projeto de anistia aos presos do 8 de Janeiro. Nele, já havia brechas para livrar Bolsonaro do julgamento no STF por tentativa de golpe de Estado.

Liderança do centrão diz que eles votaram a favor de suas prerrogativas e pela independência da Câmara. Líder de seu partido na Câmara, Dr. Luizinho (PP-RJ) disse que cabe ao Congresso decidir questões sobre seus integrantes.