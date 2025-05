Sob Lula, entidades suspeitas arrecadam 253% mais via descontos do INSS

As 31 entidades que possuíam acordos com o INSS para realizar descontos em folha de aposentados e são suspeitas de fraudes tiveram um aumento de 253% de arrecadação entre o último ano do governo de Jair Bolsonaro e o segundo ano do governo Lula, segundo projeção da CGU (Controladoria-Geral da União).

O que aconteceu

Dados apontam que a arrecadação dessas entidades saltou de R$ 702 milhões em 2022 para cerca de R$ 2,5 bilhões em 2024. Os números foram levantados pela Controladoria-Geral da União a partir dos dados das folhas de pagamentos do INSS desde 2016 ao primeiro trimestre de 2024. A partir destes dados, a controladoria fez uma estimativa de arrecadação para 2024 de todas as entidades que possuíam acordos com o INSS.

Auditoria identificou que "campeãs" de arrecadação concentraram 84,6% dos valores descontados. Segundo a CGU, 11 das 31 entidades com acordos arrecadaram R$ 1,1 bilhão em 2023. O total arrecadado naquele ano por todas as entidades com acordos com o INSS chegou a R$ 1,3 bilhão.