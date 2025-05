Dino faz voto mais duro que Moraes em caso Ramagem e manda recados à Câmara

O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), concordou com o relator, Alexandre de Moraes, sobre derrubar a manobra do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) para suspender a ação contra ele e aproveitou seu voto para mandar recados para a Câmara dos Deputados, que aprovou a medida.

O que aconteceu

O ministro falou em 'tiranias' e defendeu autonomia do Supremo. Ele seguiu Moraes em seu voto, contra a decisão da Câmara que queria suspender processo no STF envolvendo Ramagem e que poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no processo sobre a tentativa de golpe de Estado.

Voto duro. Dino escreveu que "somente em tiranias" o Legislativo poderia ter o poder de suspender totalmente uma ação penal, prerrogativa que ele coloca sob a responsabilidade do Judiciário. Também disse que não é papel do STF só homologar a decisão da Câmara nos casos envolvendo parlamentares. Ainda segundo Dino, em nenhum país do mundo o Legislativo teria a função de adentrar na aplicação do direito penal.