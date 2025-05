Eduardo Leite se filia ao PSD de Kassab, e PSDB pode ficar sem governador

O ex-tucano diz estar contrariado com a fusão do PSDB com o Podemos, mas votou a favor. "Mesmo fora do PSDB, continuo ao lado de todos os tucanos", afirmou em um discurso de despedida. Em nota oficial, atribuiu a troca de partido a mudanças no panorama político. "As circunstâncias do cenário político e eleitoral, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil, exigem novos caminhos", disse o governador na nota publicada ontem.

A debandada tucana

A saída de Leite intensifica a crise do PSDB. Em março, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, também migrou para o PSD, de olho no robusto fundo partidário e na maior proximidade com o presidente Lula (PT) para alavancar sua campanha à reeleição.

O PSDB começou 2025 com três governadores, dos quais só sobrou Eduardo Riedel (MS). Seu entorno, porém, afirma que ele também está em negociações com o PSD e só não deixou o atual partido ainda para não enfraquecer a negociação de fusão com o Podemos.

A debandada não é pontual. Entre 2020 e setembro de 2023, mais de 50 políticos tucanos migraram para o PSD. Nas eleições municipais de 2024, o partido sofreu perdas expressivas: em São Paulo, por exemplo, elegeu apenas 21 prefeitos, bem abaixo dos 176 de 2020.