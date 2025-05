Jurista: Câmara usa ação que ajudaria Bolsonaro para abrir fogo contra STF

No entendimento da sigla, Ramagem não poderia estar no inquérito que apura as invasões do 8 de Janeiro —a manobra pode beneficiar o ex-presidente. Os deputados argumentam que a Constituição permite o Congresso Nacional interromper inquérito contra um de seus integrantes.

Josias: STF supre deficiência da Câmara e dá fim a carreira de Zambelli

No UOL News, o colunista Josias de Souza afirmou que o STF está suprindo a deficiência da Câmara dos Deputados ao condenar e decretar o fim da carreira política da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

A Câmara já deveria ter cassado o mandato de Zambelli e não fez isso. Então, o Supremo está suprindo esta deficiência do Legislativo e providenciando o fim, pelo menos neste ciclo, da carreira política da Carla Zambelli. Josias de Souza, colunista do UOL

O ministro do STF Alexandre de Moraes votou pela condenação da parlamentar a 10 anos de prisão e do hacker Walter Delgatti Netto a 8 anos e 3 meses de prisão por invasão aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Moraes —que é o relator do processo— votou para que penas comecem a ser cumpridas em regime fechado pelos crimes de falsidade ideológica e invasão de dispositivo informático qualificada. Ainda faltam os votos de outros quatro ministros.