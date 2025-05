Josias: Viagem de Lula à Rússia é um gravíssimo erro diplomático

O encontro de Lula com Vladimir Putin, presidente da Rússia, em Moscou se constitui em um grave erro diplomático, analisou o colunista Josias de Souza no UOL News de hoje.

O presidente afirmou que a viagem tem como intuito estreitar e refazer a parceria entre Brasil e Rússia. Em reunião com Putin, Lula criticou o "tarifaço" imposto por Donald Trump e disse que as decisões do presidente dos EUA são "unilaterais".