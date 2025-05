Lula critica tarifas dos EUA em reunião com Putin e líderes na Rússia

O presidente Lula (PT) criticou hoje as tarifas anunciadas pelos EUA em reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, e outros líderes na Rússia.

O que aconteceu

Lula disse que as decisões do presidente norte-americano Donald Trump são "unilaterais". "As últimas decisões anunciadas pelo presidente dos EUA de taxação de comércio com todos os países do mundo de forma unilateral joga por terra a grande ideia do livre comércio, joga por terra a grande ideia do fortalecimento do multilateralismo e joga por terra, muitas vezes, o respeito à soberania dos países que temos que ter", disse.

Presidente disse que viagem à Rússia tem como objetivo estreitar e refazer parceria entre Brasil e Rússia. Lula ressaltou que o país tem "interesses políticos, comerciais, culturais, científicos e tecnológicos" com a Rússia e disse ainda que aquele país também deve ter interesses no Brasil. "Somos duas grandes nações em continentes opostos, fazemos parte do sul global e temos a chance de nesse momento histórico, fazer com que a relação comercial possa crescer muito", disse Lula durante a reunião com Putin e os demais líderes russos.