PSOL entra com ação no STF contra manobra que livra Ramagem de julgamento

Prerrogativa de interromper o andamento do processo contra parlamentar é exceção, cita documento. Segundo ação do PSOL, decisão da Câmara de suspender ação penal de Ramagem é uma "forma de autotutela institucional do Parlamento frente a acusações que possam comprometer o livre exercício do mandato". Sigla ressalta que o poder legislativo "não pode se arrogar supremo" em relação ao Judiciário "a pretexto da defesa de imunidade parlamentar".

Em decisão da Câmara favorável à Ramagem, "limites foram claramente ultrapassados". Isso porque, de acordo com a argumentação da ação, a decisão legislativa "desrespeitou a condição temporal" uma vez que engloba crimes que ocorreram antes da diplomação do parlamentar.

Documento afirma que Câmara "invade competência exclusiva do Poder Judiciário". Ação também afirma que com a suspensão do processo dos réus não parlamentares, a Câmara age "fora de sua esfera de atribuições". Para a sigla, a medida não tem previsão constitucional, "representando verdadeira usurpação de poder".