Governo demite servidor investigado por fraude do INSS após alerta do UOL

Após ser alertado pelo UOL, o governo federal decidiu afastar um servidor do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome que lidava com o cadastro do Bolsa Família e era investigado por fraudes em descontos do INSS.

O que aconteceu

Investigado chefiava gabinete. Francisco Assis Mano Barreto era, até a manhã de hoje, chefe de gabinete da secretaria que cuida dos dados do Cadastro Único, dos programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família. Ele é suspeito de envolvimento no esquema de fraudes bilionárias nos descontos de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Pasta tomou conhecimento do caso em pedido de posicionamento para a reportagem. O UOL procurou o ministério ontem, por volta das 19h, para comentar o caso. À tarde, recebeu a resposta de que o funcionário ia ser exonerado.