STF decide se condena Zambelli por invasão hacker ao sistema do CNJ

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) começa a julgar, a partir das 11h de hoje, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e o hacker Walter Delgatti Netto por invasão aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

O que aconteceu

Julgamento é realizado no plenário virtual. Ação penal já está na fase final. Os ministros vão decidir se condenam ou não Zambelli e Delgatti pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica e definir a eventual pena deles.

O relator do caso e primeiro a votar é Alexandre de Moraes. Os cinco ministros da Turma têm até o dia 16 de maio para apresentar seus votos no sistema do STF.