Governo destrói acampamentos de garimpo em terra indígena no Pará

Operação da Polícia Federal expulsou garimpeiros do território Kayapó Imagem: Reprodução/PF

Região teve 274 hectares de mata nativa destruídos por garimpo ilegal, o equivalente a 253 campos de futebol. Segundo o Ministério dos Povos Indígenas, é a segunda terra indígena mais afetada pela mineração ilegal no país.

A Terra Indígena Kayapó área de 3,2 milhões de hectares. A demarcação é distribuída entre os municípios de São Félix do Xingu (50,6%), Ourilândia do Norte, Cumaru do Norte e Bannach.

Operação foi deflagrada no segundo dia do mês de maio e tem previsão de duração por 90 dias. O governo afirma que está em contato com a população durante o processo e que o Ministério dos Povos Indígenas promoveu diálogo com mais de cem lideranças Kayapó para discutir como será realizada a operação de segurança contra novos invasores.

Combate ao garimpo conta com varredura do território e mapeamento aéreo. "A maior parte dos garimpeiros faz exploração econômica da terra, retirando em especial o ouro, e o que resta aos indígenas é um rastro de devastação", disse o Ministério dos Povos Indígenas, em nota sobre a desintrusão, nome dado às operações para a retirada de invasores de territórios tradicionais.