INSS: Planalto minimiza impacto de vídeo de Nikolas e prioriza blindar Lula

Mais uma vez, o vídeo de Nikolas viralizou. Em menos de dois dias, a produção, que mostra o deputado envelhecendo com efeitos de inteligência artificial, atingiu 100 milhões de visualizações e mais de 400 mil comentários no Instagram —inferior ao fenômeno do Pix, mas superior a qualquer publicação do governo ou da base sobre qualquer tema.

Quando divulgado, na noite de terça, o governo esperava uma nova escalonada na crise. Logo as lideranças no Congresso e as equipes de comunicação dos ministros foram acionadas para assumir a linha de frente e tentar desviar a crise da imagem do presidente.

Não bateu como a crise do Pix, avaliam membros do governo. Eles dizem que pode ser cedo para cravar, mas que, apesar da cifra impressionante, o impacto passou longe do que poderia ter alcançado.

Blindagem de Lula

O principal trabalho da cúpula governista seguirá sendo blindar o presidente. Se, na parte prática, a maior urgência é restituir o dinheiro fraudado, no âmbito político, o foco é fazer com que "fraude do INSS" e "Lula" não se tornem sinônimos, como ocorreu, por exemplo, com o mensalão, no primeiro mandato.

É um argumento fundamental para que o Planalto rejeite a CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito). A cúpula governista entende que a comissão seria uma oportunidade para que a oposição e bolsonaristas usassem os holofotes para fazer essa conexão e ainda conseguissem maioria para criar outras dores de cabeça sobre o tema.