Marinho chama escala 6x1 de 'cruel', mas diz que mudança imediata é remota

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), afirmou que a jornada 6x1 é "cruel", mas que não vê a possibilidade de acabar com a escala "imediatamente".

O que aconteceu

Ministro diz acreditar que 'reduzir jornada é possível'. Durante visita neste sábado à 5ª Feira da Reforma Agrária, do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), em São Paulo, Marinho declarou a jornalistas que é a favor de uma discussão "saudável, pé no chão, com tranquilidade, sem susto para o empresariado" para poder reduzir a jornada de trabalho.