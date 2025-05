Após visita à Rússia, Lula chega a Pequim com agenda econômica e política

Lula levou uma comitiva numerosa para a China, incluindo ministros e empresários. Entre os integrantes da delegação está o chefe da Casa Civil, Rui Costa, que já havia estado na China na semana anterior, voltou ao Brasil e agora retornou ao país asiático. Segundo o Itamaraty, dos 48 acordos em negociação, 16 foram efetivamente concluídos até o momento sob a coordenação de Costa.

Ida para a China é vista como aceno aos Brics. Com Xi Jinping, Lula deve conversar sobre alternativas às tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O plano é ampliar as relações econômicas entre os países. "Lula mostra que está traçando um caminho independente e o Brasil valoriza os Brics", afirma Angelo Segrillo, doutor em história pela USP.

Agenda política em Pequim

Primeiro compromisso de Lula na China é um encontro entre empresários chineses e brasileiros. A agenda oficial do presidente brasileiro começa na segunda-feira (12), com participação no encerramento do seminário empresarial China-Brasil, evento voltado à aproximação econômica entre os dois países.

Lula deve discursar na abertura do Fórum Celac-China. Na terça-feira (13), é previsto que o presidente brasileiro faça a abertura do IV Fórum China-Celac — a Celac reúne os países da América Latina e Caribe.

Também estão previstos encontros bilaterais com líderes chineses. Entre eles, o presidente da China, Xi Jinping, o primeiro-ministro, Li Qiang, e o presidente da Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular, Zhao Leji.