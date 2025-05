Governistas rebatem Nikolas em vídeo: 'Bolsonaro roubou os aposentados'

?? ENTENDA O ESQUEMA DO INSS



Começou em 2019, cresceu por 4 anos e só foi desmontado no governo do presidente Lula.



Fake news não apaga a verdade: Bolsonaro protegeu quem roubava os aposentados. pic.twitter.com/QRbpxvCEfk -- Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) May 10, 2025

A peça faz parte de uma estratégia do governo para rebater a postagem do deputado bolsonarista. Na última terça, Nikolas soltou um vídeo chamando o caso de "o maior escândalo da história do Brasil". Com fala direta e articulada, fundo preto e uso de material jornalístico, a peça tem a mesma estética do vídeo do Pix, lançado em janeiro, que foi um dos propulsores para a principal crise de imagem do governo até então.

O vídeo de Nikolas viralizou. Em menos de dois dias, a produção, que mostra o deputado envelhecendo com efeitos de inteligência artificial, atingiu 100 milhões de visualizações e mais de 400 mil comentários no Instagram —inferior ao fenômeno do Pix, mas superior a qualquer publicação do governo ou da base sobre qualquer tema.

Agora, a estratégia do Planalto é ligar o caso a Bolsonaro e tentar blindar o presidente Lula (PT). A avaliação da cúpula do governo é que o vídeo não impactou como o esperado e que o governo tem conseguido contornar o impacto político, que poderia ser muito pior.

A avaliação é que a pecha de corrupção ainda não foi colada ao governo —pelo menos por ora. Lideranças do governo dizem que a preocupação tem sido muito mais econômica —ou seja, restituir o quanto antes o dinheiro dos aposentados e pensionistas afetados— do que o rotulo de corrupto, que assolou mandatos petistas anteriores.

O plano é, com a ajuda da base, tentar reverter a narrativa. Encabeçada pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, a estratégia é lembrar que as fraudes tomaram grandes proporções durante a gestão anterior e que foi por meio da Polícia Federal e da CGU (Controladoria-Geral da União) atuais que o escândalo foi descoberto.