PGR recomenda prisão domiciliar de Roberto Jefferson; Moraes vai decidir

A PGR (Procuradoria Geral da República) publicou ontem (9) manifestação em favor de converter a prisão preventiva de Roberto Jefferson em prisão domiciliar.

O que aconteceu

A recomendação, divulgada ontem à noite, levou em conta o estado de saúde de Jefferson. É "imperioso reconhecer a inviabilidade de realização do tratamento no âmbito do sistema carcerário", diz o documento ao citar relatórios médicos anexados pela própria unidade hospitalar em que ele está custodiado.

O Hospital Samaritano Botafogo, no Rio, menciona "quadro clínico de crises convulsivas". Além disso, Jefferson teria sofrido "elevação de marcadores de necrose miocardia; infecções recorrentes do trato urinário; desnutrição calórico-proteica com alto risco associado a hiporexia e pós-operatório tardio de cirurgia bariátrica; episódios de colangite; possível foco de infecção em cavidade oral; e síndrome depressiva grave".