Ronilso: Falta proatividade na comunicação do governo para crise do INSS

A comunicação do governo federal frente a crise do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) não tem sido eficiente e proativa o suficiente, avaliou o colunista Ronilso Pacheco no UOL News, do Canal UOL.

Por enquanto, a comunicação tem apenas "apagado fogo", como aconteceu no caso do vídeo publicado pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). No material, que viralizou, o parlamentar chamou as fraudes de "o maior escândalo da história do Brasil" e usou a mesma estética do vídeo do Pix, lançado em janeiro e que foi um dos maiores propulsores da crise do governo Lula.