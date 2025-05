Código Civil: proposta de reforma cria 'guarda compartilhada' de pets

Nessa última hipótese, a regra seria desnecessária. Esses defeitos de redação e imprecisões de sentido decorrem da pressa com que o anteprojeto foi feito

André Luiz Pignatari Filho, advogado

"Não me parece que é um tipo de coisa que precisaria ser arbitrada por um juiz", afirma outro advogado. Segundo Luca d'Arce Giannotti, a previsão de guarda compartilhada de animais de estimação na proposta de atualização do Código Civil em discussão "aumenta o tipo de intervenção do juiz na vida das pessoas".

Defensores dizem que mudanças atualizam código e incorporam decisões de tribunais. Elaborado por uma comissão de 38 juristas coordenada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça Luis Felipe Salomão, o projeto foi protocolado em 31 de janeiro. Procurado, Pacheco não retornou os contatos da reportagem.

Proposta cria seção no código voltada a animais

Atualização classifica bichos como seres sencientes (capazes de sentir) e "passíveis de proteção jurídica própria". O texto reconhece "natureza especial" nos animais e prevê, inclusive, a elaboração no futuro de uma nova lei que "disporá sobre o tratamento físico e ético adequado" a eles.