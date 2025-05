Sem redes sociais: o que Moraes exigiu para prisão domiciliar de Jefferson

A decisão de Moraes de trocar o regime de prisão fechado pelo domiciliar seguiu manifestação da PGR (Procuradoria-Geral da República). O motivo foi o quadro de saúde do ex-deputado, considerado delicado.

Jefferson passa por "quadro clínico de crises convulsivas". A informação consta em um relatório do Hospital Samaritano Botafogo, no Rio.

O ex-parlamentar passou mais da metade do tempo da prisão preventiva no hospital. No total, 705 dos 928 dias, segundo levantamento que consta na decisão de Moraes. A prisão será cumprida em endereço listado na cidade de Comendador Levy Gasparian (RJ).

Jefferson foi condenado a 9 anos de prisão em regime fechado em dezembro do ano passado. Seus crimes incluem abolição violenta do Estado Democrático de Direito, calúnia contra o presidente do Senado, incitação à prática de crime, dano qualificado e homofobia.