Sonhando com Planalto, Motta transforma redes sociais em segunda pele

Um trocadilho ajuda a espalhar a imagem de um Hugo Motta com conteúdo. A ideia é ampliar a compreensão do trabalho do Legislativo. Os assessores criaram um quadro chamado Hoogle. Com o logo imitando as cores do Google, ele explica conceitos do Parlamento.

Família e autopromoção

Mostrar o Hugo Motta real significa permitir que o cotidiano familiar vire conteúdo. Em fevereiro, o presidente da Câmara surgiu como um homem comum falando com o filho que insistia em adotar um cachorro.

Ele chamou a conversa de 'debate'. Ressaltou que ter um animal de estimação resultava em assumir responsabilidades. O uso de palavras do vocabulário político e apontamento dos deveres também serve para transmitir mensagens.

O acontecimento doméstico reflete como ele quer ser visto: um homem atento às consequências de suas atitudes, com capacidade de diálogo e equilibrado. O post embala estes conceitos no afeto de pai com o filho e sugere que o deputado possui as qualidades políticas e emocionais para cuidar das coisas públicas e das pessoas.