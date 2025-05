União de católicos e evangélicos buscou frear pautas sociais, diz socióloga

Como exemplo, ela cita os perfis da deputada federal Chris Tonietto (PL-RJ) e da secretaria municipal Angela Gandra. "Essa pluralidade no campo do conservadorismo se soma, se agrega", explica a pesquisadora.

É importante para o conservadorismo católico que haja uma figura como Chris Tonietto que faça esse contraponto, que tenha essa atuação tão incisiva, militante. E é importante ter nos bastidores, mas nem tão nos bastidores assim, alguém como a Angela Gandra.

Renovação da ala conservadora do catolicismo

Enquanto lideranças evangélicas, como o pastor Silas Malafaia, chamam atenção da opinião pública por entoarem discursos efusivos, líderes de outras religiões buscam se reaproximar dos fiéis de outras formas. A socióloga aponta que a ala conservadora e com atuação política tem se renovado na Igreja Católica. "As pessoas não têm percebido as mudanças que têm acontecido no campo católico", afirma.

Estamos enfrentando hoje uma disputa em torno da noção de cidadania. Essa relação de forças [entre os campos progressista e conservador] vai continuar existindo. Às vezes, a esquerda e o progressismo caem na cilada de entrar num regime de acusação que não lhe permite enxergar ou entender a estratégia usada pela direita.