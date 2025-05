Advogado: Delgatti sabia que cometia crime, mas cumpriu ordens de Zambelli

O PT, se puder ter outro candidato ao Senado que não seja o Haddad, vai ter outro. E ele depende, para ser candidato, primeiro, se o Lula vai querer, se o Lula vai impor ao PT a candidatura do Haddad.

E, segundo, são as alianças que o Lula vai fazer. Por quê? Porque a eleição para o Senado em 2026 é fundamental para o governo, porque está no plano do Bolsonaro eleger vários senadores, eleger senadores no país inteiro, em todos os estados. Se ele fizer isso, ele terá 27 senadores eleitos. Tales Faria, colunista do UOL

Durante entrevista ao Canal UOL, o ministro defendeu a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição em 2026, mas desconversou sobre a possibilidade de tentar vaga no Senado. Ao ser questionado sobre a possível entrada na concorrência por uma das duas vagas que serão abertas, no pleito do próximo ano, Haddad disse apenas que não está pensando em eleições.

