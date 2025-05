Fraude no INSS repercute mais que crise do Pix, diz pesquisa Quaest

A discussão sobre fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) teve mais repercussão do que a crise do Pix em grupos de mensagens, segundo pesquisa Quaest divulgada hoje.

O que aconteceu

Volume de mensagens sobre o INSS foi 2,6 vezes maior do que sobre a falsa taxação do Pix, segundo o levantamento. De acordo com a Quaest, foram 3,6 milhões de mensagens citando diretamente o escândalo do INSS em 30 mil grupos públicos no Whatsapp, Telegram e Discord. Os dados foram coletados entre os dias 21 de abril e 7 de maio.

Alcance estimado médio de mensagens sobre o tema nos grupos públicos foi de 818 mil pessoas por dia. A repercussão também foi maior do que outros temas, como a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro, inclusive em grupos de direita.