Emendas e indecisão sobre 2026 restringem reforma ministerial de Lula a PT

Mais do que uma opção do presidente Lula (PT), a especulada reforma ministerial demorou e deverá seguir restrita ao PT e à base tanto pelo tamanho do orçamento que o Congresso concentra hoje quanto pela indefinição em relação a 2026.

O que aconteceu

Aliados dizem que o Executivo não oferece tantos atrativos quanto antes. Da forma com que o orçamento foi distribuído desde as gestões de Jair Bolsonaro (PL) na Presidência e Arthur Lira (PP-AL) na Câmara dos Deputados, um parlamentar muitas vezes tem mais dinheiro —e, consequentemente, influência— do que um ministro.

Não à toa, a grande reclamação das bancadas quanto ao ministro Alexandre Padilha nas Relações Institucionais era a liberação de emenda. Parlamentares diziam abertamente que conseguiam mais dinheiro e de maneira mais rápida ao pedir e negociar com o então presidente Lira. Mesmo após as imposições do STF (Supremo Tribunal Federal), feitas pelo ministro Flávio Dino, esta lógica não mudou tanto sob Hugo Motta (Republicanos-PB). Com isso, os incentivos muitas vezes não são o bastante para atrair nomes de peso ao Executivo.