Defesa de Zambelli usa caso Ramagem para pedir suspensão de julgamento

A defesa da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) que o julgamento contra ela seja suspenso até que a Câmara dos Deputados analise o caso.

O que aconteceu

Prestes a ser condenada, Zambelli pediu suspensão do julgamento. A Primeira Turma já formou maioria para condenar a deputada a 10 anos de prisão por invasão do sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). O placar é de 4 a 0, e só falta o ministro Luiz Fux, que tem até o fim do dia para votar.

Defesa de Zambelli usou o caso do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) para tentar suspender o julgamento. Ele é acusado de tentativa de golpe de Estado. Na semana passada, a Câmara aprovou a suspensão da ação penal contra Ramagem com o argumento de que a lei proíbe investigações contra parlamentares após a diplomação.