Alesp aprova aumento de 5% no salário de Tarcísio, para R$ 36,3 mil

Com o aumento do teto do funcionalismo público, o impacto financeiro será de R$ 18 milhões mensais e R$ 230 milhões anuais, estima a Alesp. Para 2025, considerado a partir de junho, o impacto projetado é de R$ 144 milhões.

Último reajuste salarial nos cargos foi votado em 2022, quando o governador de São Paulo era Rodrigo Garcia (PSDB). Na época, os salários de governador passaram de R$ 23.048,59 para R$ 34.572,89, o de vice passou de R$ 21.896,27 para R$ 32.844,41 e os secretários ganharam um aumento de R$ 20.743,72 para R$ 31.115,58.

Salário dos deputados subiu para R$ 34,7 mil este ano. O texto determinou que o salário —de R$ 25.322,25 em 2022— subiria para R$ 29.469,99 em janeiro de 2023, R$ 31.238,19 em abril daquele ano e para R$ 33.006,39 em fevereiro de 2024 —antes de alcançar o patamar válido a partir de fevereiro de 2025.

Com o aumento, deputados estaduais passaram a receber mais que Tarcísio. A situação é possível porque o artigo 27 da Constituição, no inciso 2º, prevê que membros de assembleias legislativas podem receber até 75% do valor pago a deputados federais —que passou a ser de R$ 46.366,19.