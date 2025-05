Bolsonaro pede ao STF suspensão de audiências de testemunhas sobre golpe

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu hoje ao STF (Supremo Tribunal Federal) que suspenda as audiências das testemunhas, que começam semana que vem, do processo sobre a trama golpista que pretendia impedir a posse do presidente Lula (PT).

O que aconteceu

Ainda não houve acesso total às provas após Moraes determinar que a Polícia Federal as entregue, segundo a defesa. Dessa forma, os advogados dizem precisar de mais tempo. "É incontroverso que a defesa não terá tempo hábil para analisar a prova e participar das oitivas de testemunhas que se encerram em menos de 30 dias."

Defesa diz que não é possível se preparar para os depoimentos sem acesso ao material. "O prejuízo é inequívoco e irreparável. Enquanto a acusação terá amplo espaço para questionar as testemunhas sobre as mensagens por ela escolhidas, a defesa não poderá sequer conhecer a troca de mensagens completa para fazer o mesmo. A defesa não pode se preparar para a oitiva das testemunhas, estabelecer sua estratégia, perquirir quem iniciou a conversa, se esta foi de alguma forma enviada ao acusado, se depois houve alguma continuidade."