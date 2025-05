Deputado do PL quer instalar câmeras dentro de salas de aula de SP

Para Bove, "campanha de conscientização é importante, mas não basta". O parlamentar também citou o caso do Colégio Mackenzie, onde uma estudante alvo de bullying foi encontrada desacordada. "Se tivéssemos condição de monitorar melhor o que acontece dentro de sala de aula, talvez não tivesse acontecido", afirmou, mas ponderou que, como é liberal, considera que os colégios particulares devem se autorregular.

Especialista diz que câmeras não impediriam violência. A advogada Cléo Garcia considera que as gravações não inibiriam atos violentos. "Seria ineficaz. Já foi verificado, nos estudos da área, que adolescentes que querem fazer ataques querem justamente visibilidade —e a câmera daria mais visibilidade a eles", diz ela, uma das autoras do relatório "Ataques de violência extrema em escolas no Brasil - atualização 2024", publicado pelo D3e (Dados para um Debate Democrático na Educação).

Não é uma câmera que vai impedir que aconteça um ato violento. A violência já está presente nas escolas. É uma violência multifatorial. Não adianta pôr detector de metais ou propor câmeras, se não tiver estratégias educativas preventivas para enfrentar esses fatores, como a vulnerabilidade social. O PL tem inconsistências legais e pode violar diversos direitos, inclusive a liberdade de ensino e de aprendizado, configurando uma vigilância opressora, quando o que precisamos, na verdade, é de políticas públicas que promovam uma convivência cada vez mais democrática

Cléo Garcia, autora de estudo da D3e

Oposição quer barrar avanço do PL. O deputado Simão Pedro (PT-SP) considera que o projeto é uma iniciativa da extrema direita que considera professores "doutrinadores" e tenta restringir a liberdade pedagógica e o pensamento crítico. "O projeto tenta se 'esconder' no debate sobre segurança, mas na verdade busca estabelecer censura e vigilância, para controlar e, no limite, perseguir professores", disse à reportagem.

Bove discorda da crítica e diz que é 'triste' a esquerda tratar o assunto como 'questão ideológica'. "Nós estamos tentando defender professor de escola pública, aluno filho de pai pobre, preto que frequenta a escola pública. O estudo que citei da Apeoesp, inclusive, é de um sindicato de esquerda", afirmou.