Erika Hilton diz que 'esquerda burra' a vê como ameaça a ser combatida

Não pode ser cafona, antiquada e distante das pessoas. Tem que ser funk, "vogue", "ballroom", moda, capoeira, "street". A política tem que ser o que são as pessoas.

Erika Hilton, deputada

Na entrevista, Erika afirma que inicialmente tentou se adequar ao universo da política. Mas, tempos depois, diz ter percebido que "aquilo não me dava nenhum status de respeitabilidade ou equidade diante daquelas pessoas".

O que eu busco é fazer com que o jovem pobre, a bicha da periferia, a travesti da esquina, esses grupos que sempre falaram que política não é para eles porque é chata, parem agora e falem: "Não, olha lá, a Erika Hilton está no horário político, então eu vou assistir. A Erika Hilton está no Parlamento brasileiro, eu vou tentar minimamente entender o que está acontecendo, talvez não pela política, mas pela Erika Hilton, que eu amo, acho diva".

Erika Hilton, deputada

Ela afirma que busca equilibrar a performance na política e nas redes sociais e diz que uma dimensão colabora com a outra. "Quando eu me torno vereadora, tenho uma eleição muito expressiva e entendo que a minha voz, para o conjunto da sociedade e do eleitor, era uma voz ouvida, que a plataforma política que eu defendia era interessante."