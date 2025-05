Governo brasileiro lamenta morte de Mujica: 'Grande amigo do Brasil'

O Itamaraty lembrou do encontro entre o uruguaio e Lula em dezembro do ano passado. Na ocasião, o presidente condecorou Mujica com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração oferecida pelo Brasil a cidadãos estrangeiros. Ele também se referiu a Mujica como "a pessoa mais extraordinária" entre os presidentes com quem conviveu.

Governo brasileiro expressou solidariedade ao povo uruguaio, à viúva Lucía Topolansky e aos familiares. "O legado de Pepe Mujica permanecerá, guiando todas e todos aqueles que genuinamente acreditam na integração de nossa região como caminho incontornável para o desenvolvimento e na nossa capacidade de construir um mundo melhor para as futuras gerações."

Ministros lamentam morte de Mujica

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que Mujica aliou a coragem à doçura e a luta à compaixão. "Deixa um legado de esperança, um convite a um humanismo radical. Meus sentimentos ao planeta Terra."

"Líder humilde e visionário", disse o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias. "Foi um líder que nos ensinou que política se faz com valores, e não com vaidades. Seu legado seguirá inspirando gerações."