Motta cobra autocrítica de poderes: 'Não é só um que vai harmonizar o país'

Fala de Motta vem em meio ao mais recente conflito entre STF e Câmara devido ao caso do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ). Na semana passada, o plenário da Casa suspendeu a ação penal que corre no Supremo contra o parlamentar por tentativa de golpe. Em resposta, o STF derrubou parte da decisão da Câmara, mantendo o processo para os crimes cometidos antes da diplomação de Ramagem como deputado e excluindo apenas as acusações relacionadas aos ataques do 8 de Janeiro.

O presidente do STF Luís Roberto Barroso evitou responder Motta e disse que o STF desempenha seu papel de "interpretar a Constituição". Em declarações à imprensa após participar de painel no Lide, o ministro defendeu que a Corte age "na medida adequada" e que as relações entre os poderes são "extremamente cordiais".

O ex-presidente Michel Temer (MDB) também criticou a "radicalização" do país. Em discurso no evento, o emedebista disse não ser contra a polarização de "ideologias", mas afirmou que a radicalização é "intolerável, ou seja, essa história de levar esta polarização, que deveria ser apenas problemática, para um campo quase pessoal, dividindo brasileiros, dividindo instituições". Temer também pediu "unidade daqueles que pensam o Brasil".

Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) disse que a polarização "faz mal ao país". "É chegada a hora de pacificarmos o Brasil." Ciro já defendeu publicamente a anistia para os crimes do 8 de Janeiro, principal pauta encampada por Bolsonaro, e que tem oposição do governo Lula e do STF. O tema gera atritos entre a Câmara e a Suprema Corte, que tem mandado recados ao Legislativo de que não concorda com uma anistia ampla e irrestrita.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), destacou que o fim da animosidade entre os poderes seria importante para o desenvolvimento econômico. "Infelizmente, o Brasil tem dado sinal para fora de disputas, brigas entre as instituições. Isso, para o desenvolvimento econômico, para atração de qualquer negócio, é uma das piores coisas que podem acontecer", criticou.