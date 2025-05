Josias: Fala de Barroso nos EUA sobre golpe não ajuda imagem do STF

Ele acaba estimulando um tipo de pregação de que o Bolsonaro vem utilizando, de que houve inclusive dinheiro da Usaid [Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional], com interferência externa, de que ele foi golpeado com mão forte pelo TSE. Não é uma declaração que ajuda na imagem do Supremo.

A declaração, a meu ver, não ajuda, não. Houve, aconteceu. Foi bom que tivesse acontecido. [Na ocasião], o presidente Joe Biden deixou claro para o Bolsonaro, com declarações de apreço ao sistema eleitoral brasileiro e, depois, com o envio de autoridades ao Brasil... eles deixaram claro que não aceitariam um governo ilegítimo. Isso, evidentemente, ajudou a deter a qualquer solução que não fosse constitucional no Brasil.

Agora, nós não precisamos, em primeiro lugar, desse tipo de intervenção. A democracia brasileira resistiu e não foi por conta da intervenção norte-americana ou desses sinais vindos dos EUA. Resistiu por conta da resistência interna: do eleitor, que brecou, interrompeu o desejo de Bolsonaro ser reeleito. E depois, funcionaram a Justiça eleitoral e o próprio Supremo. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias: com bets, Virginia põe prestígio a serviço da desgraça alheia

No UOL News, Josias disse ainda que, ao fazer publicidade para empresas de jogos de azar, a influenciadora Virginia Fonseca, com 53,4 milhões de seguidores apenas no Instagram, coloca o seu prestígio a serviço da "desgraça alheia".