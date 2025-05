Lula e Xi assinam carta conjunta em apoio a reunião entre Putin e Zelensky

Os presidentes do Brasil e da China, Lula e Xi Jinping, assinaram hoje uma declaração conjunta em que apoiam o avanço nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia.

O que aconteceu

Lula e Xi participaram de reuniões hoje em Pequim, e assinaram uma série de atos de cooperação entre os governos brasileiro e chinês. Entre eles, está uma declaração conjunta em que apoiam Vladimir Putin por propor uma reunião para negociar a paz na Ucrânia, e Volodymyr Zelensky por aceitar o convite.

"Os governos do Brasil e da China esperam que se inicie, no menor prazo possível, um diálogo direto entre as partes, única forma de pôr fim ao conflito", diz o documento. "[O Brasil e a China] consideram necessário encontrar uma solução política para a crise na Ucrânia em suas raízes com vistas a um acordo de paz duradouro e justo."