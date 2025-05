'Nem eu concordo com tudo que o STF decide', diz Barroso

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, disse hoje que não concorda com tudo que a Corte decide e que os ministros estão "sempre desagradando alguém".

O que aconteceu

"É claro que ninguém concorda com tudo", disse Barroso. "Nem eu concordo com tudo que o Supremo decide. Muitas vezes eu sou voto vencido", acrescentou. As declarações ocorreram durante Fórum VEJA Brazil Insights, em Nova York.

O ministro disse que todas as questões que dividem a sociedade brasileira chegam ao Supremo. "A gente está sempre desagradando alguém, ou a gente desagrada as comunidades indígenas, ou a gente desagrada o agronegócio, ou o contribuinte, ou a gente desagrada o governo."