Ex-prefeita de Saquarema é alvo de operação por crimes contra administração

Grupo do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro) expediu 30 ordens de busca e apreensão. As ordens foram cumpridas em endereços ligados a 20 pessoas físicas e 10 empresas, localizados nos municípios de Saquarema, Rio de Janeiro, Niterói, Maricá, São João de Meriti e São Gonçalo.

Contratos superam R$ 326 milhões, alguns com irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas do Estado, segundo o MP-RJ. Diligências são conduzidas por promotores de Justiça, com o apoio de agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência e de oficiais de Justiça do TJ-RJ.

Objetivo é reunir provas para procedimento instaurado pela Procuradoria-Geral de Justiça. Procedimento que apura crimes de organização criminosa e peculato, supostamente cometidos durante a gestão da ex-prefeita de Saquarema.