PF faz operação contra operadores de venda de sentenças do STJ

A PF cumpre hoje 11 mandados de busca e apreensão que miram uma rede suspeita de pagar propinas para comprar decisões judiciais do STJ (Superior Tribunal de Justiça), o segundo tribunal na hierarquia do Poder Judiciário, abaixo somente do STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Esta é a quinta fase da operação, que apura os crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, mercado de câmbio clandestino, evasão de divisas e organização criminosa. Além dos mandados de busca e apreensão, também foram apreendidos R$ 20 milhões em bens e valores. Os investigados também estão proibidos de sair do país.

Etapa mira a rede empresarial usada para lavar o dinheiro vindo da venda de decisões judiciais. Até o momento, a identidade dos alvos ainda não foi divulgada.