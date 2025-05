PGR pede condenação de irmãos Brazão por assassinato de Marielle e Anderson

Vice da PGR disse que provas não deixam dúvidas sobre responsabilidade dos irmãos. Hindenburgo Chateaubriand, número 2 na hierarquia do órgão, apresentou os argumentos em 206 páginas. Para ele, as provas apresentadas ao longo da ação penal não dão margem a dúvidas sobre a responsabilidade dos irmãos Brazão, do ex-assessor Robson Calixto e do delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio.

As provas apresentadas nestes autos não deixam dúvida de que Domingos Inácio Brazão e João Francisco Inácio Brazão foram os mandantes daqueles crimes, devendo ser por eles integralmente responsabilizados.

Hindemburgo Chateaubriand, vice da PGR, em alegações finais ao STF sobre o Caso Marielle

Organização criminosa e homicídio

Para a PGR, ficou provado que eles formaram uma organização criminosa. Também teriam atuado para o assassinato da vereadora e de seu motorista. Também devem responder pela tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves, que estava no carro quando houve o atentado. Mesmo que ela não tenha morrido, a PGR defende que houve intenção, por isso lista três crimes de homicídio.

Pena deve ser de prisão em regime fechado, defende a PGR. Chateaubriand aponta que as penas deles devem superar oito anos, por isso eles devem ir para o regime fechado. Na manifestação, porém, ele não estima qual período exato da pena.

Indenização para as famílias. A PGR pede que os quatro réus sejam condenados a indenizar os familiares de Marielle e Anderson.