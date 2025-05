CPI das Bets: Relatora justifica foto com Virginia: 'Não seria indelicada'

A presença da influenciadora rendeu fotos com parlamentares, servidores e técnicos do Senado nos corredores do Congresso e até mesmo no plenário. Ao fim da sessão, Soraya também fez a imagem com a empresária, que postou em seu perfil no Instagram com mais de 53 milhões de seguidores. A foto rendeu críticas.

Ao Canal UOL, a senadora também falou sobre o comportamento e a vestimenta da influenciadora.

Eu não sabia sequer quem era Virginia Fonseca. De verdade. Eu não conheço certos ramos do marketing e de influenciadores. Pelo pouco que eu a vi, nunca tinha a visto com aquela vestimenta. E levei um susto. Mas eu não vou julgá-la, porque seria um julgamento subjetivo. Soraya Thronicke, senadora

Por que Virginia foi convocada?

Segundo a convocação da CPI no Senado, aprovada em novembro do ano passado, Virgínia foi convocada como testemunha porque "esteve envolvida em campanhas de marketing para casas de apostas".

A senadora Soraya Thronicke, autora do pedido para convocação de Virginia, destacou que, a partir da oitiva da influenciadora, seria possível investigar os conflitos éticos nas propagandas das casas de apostas, além de se discutir a necessidade de novas regulamentações no ramo. A influencer foi ouvida pelos parlamentares como testemunha.