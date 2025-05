Bolsonaro apoia que CPI do INSS apure sua gestão: Corrupção zero é difícil

Jair Bolsonaro (PL) disse hoje ao UOL que apoia que a CPMI do INSS, caso seja instalada no Congresso, investigue fraudes nos descontos de aposentados e pensionistas também no período em que ele esteve no governo.

O que aconteceu

Bolsonaro afirmou ser difícil "corrupção zero" na sua gestão. "Você não tem como falar em corrupção zero. Você pode até buscar. É como zero absoluto, não tem como chegar lá. Tem que investigar. Agora, explodiu no governo do Lula. Explodiu", disse o ex-presidente aos colunistas do UOL Josias Gomes e Carla Araújo.

Aliados de Bolsonaro protocolaram no Congresso, na segunda-feira, um pedido de CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) para investigar fraudes no INSS na gestão Lula. A proposta foi assinada por pelo menos 36 senadores e 223 deputados federais. Ainda não há prazo, no entanto, para instalação do colegiado.



Polícia Federal afirma que fraudes no INSS começaram a se intensificar em 2019, no governo Bolsonaro. Explodiram, no entanto, em 2023 e 2024, já na gestão Lula. O governo petista rebate os opositores, que argumentam que foi a atual administração que investigou e pediu a responsabilização dos suspeitos das fraudes.